Anzeige

Unter der Leitung des CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Hennrich fanden bei der CDU Filderstadt turnusgemäß Vorstandsneuwahlen statt. Als Vorsitzender bestätigt wurde Thorwald Teuffel von Birkensee, der zudem für die Homepage www.cdu-filderstadt.de verantwortlich zeichnet. Ebenso wiedergewählt wurde die bisherige Stellvertreterin Christiane Robel, die wieder die Pressearbeit übernimmt. Neu als stellvertretender Vorsitzender amtiert der Kreis- und Stadtrat Christoph Traub. Er löst Willi-Klaus Nawrath ab, der nach über drei Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen nicht mehr kandidierte. Den Vorstand komplettieren als Schatzmeister Tino Marling, als Schriftführer Achim Strobel, als Zuständiger für die Kandidatensuche für die Kommunalwahlen der Kreis- und Stadtrat Willy Stoll und als Veranstaltungsbeauftragter Marco Salat. Zu Beisitzern gewählt wurden der Vorsitzende der lokalen Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, Hartmut Benckert, Alt-Stadtrat Manfred Biehal, Birgül Akpinar, Willi Götz, Ingrid Hofmann und Gabriele Jahnke. In seinem Jahresbericht ging Thorwald Teuffel von Birkensee auf die Vielzahl an eigenen Veranstaltungen ein, wobei er den Kinderfasching und den Neujahrsempfang mit dem vormaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus in der Weilerhauhalle besonders hervorhob. Bei beiden Veranstaltungen mussten aus Sicherheitsgründen zuletzt sogar weitere Interessierte abgewiesen werden. Inhaltlich und meist auch personell hochinteressant seien die regelmäßig stattfindenden politischen Stammtische. LandtagsabgeordneterThaddäus Kunzmann bedankte sich in seinem Grußwort für die gute Unterstützung aus Filderstadt bei der Landtagswahl. Er berichtete, dass er sich im Landtag bereits akklimatisiert habe. Bei den Debatten ging es bis dato im Wesentlichen um Stuttgart 21, die Schulpolitik, die Energiewende und um die Grunderwerbssteuer. Er habe manchmal den Eindruck, dass sich die Grünen und die Sozialdemokraten noch nicht an die Regierungsrolle gewöhnt hätten. Michael Hennrich berichtete aus dem Bundestag. Das bestimmende Thema der vergangenen Wochen war die Euro-Schuldenkrise. Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) sei Grundvoraussetzung für die beschlossenen Maßnahmen, die im Wesentlichen von Bundeskanzlerin Angela Merkel durchgesetzt worden seien. Das bestimmende Thema am Abend war Stuttgart 21 mit der anstehenden Volksabstimmung. Die Versammlung äußerte sich besorgt, dass deren Ergebnis zu der von Ministerpräsident Kretschmann versprochenen Konfliktbefriedung führen wird. Zudem informierten der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Traub und der Stadtverbandsvorsitzende Thorwald Teuffel von Birkensee über das „Filderstädter Bündnis für die Schiene“, das bis zum 27. November für ein Nein bei der Abstimmung wirbt.