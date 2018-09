Bad Cannstatt - Einen ungefährdeten 27:15 (13:7)-Heimsieg gegen den TV Oeffingen 2 feierten die Männer der HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See in der Kreisliga A. Wieder einmal verschliefen die HSG-Männer die Anfangsphase und gerieten mit 1:4 in Rückstand. Doch gestützt auf eine kompakte Abwehr fanden die Gastgeber zurück in die Partie und übernahmen ab der zehnten Minute das Kommando. Dadurch erspielten sich die Gastgeber bis zur Pause eine beruhigende 13:7-Führung. Auch in der zweiten Hälfte waren die Cannstatter stets Herr der Lage und bauten ihren Vorsprung gegen den Tabellenletzten bis zum Endstand von 27:15 aus. Mit diesem