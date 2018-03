Stuttgart - Um Platz zwei in der Bezirksliga zu sichern, war ein Sieg beim HSV Stuttgart Nord (Platz 3) absolut Pflicht für die Frauen der HSG Cannstatt-Münster-Max-Eyth-See. Bereits zwei erfolgreiche Partien konnten die Cannstatterinnen in den vergangenen Monaten gegen diese Mannschaft verzeichnen. Daher sollte auch diese Begegnung zwar eine herausfordernde, aber dennoch lösbare Aufgabe sein. Jedoch führte die Leistung der Mannschaft um Tim Wagner und Heiner Behrens nicht zum angestrebten Ergebnis. Am Ende siegten die Gastgeberinnen mit 15:14 (8:6) und verwiesen die Frauen der HSG Ca-Mü-Max auf Platz drei.

Wieder verschlief das