Bücherei-Stützen auch sonntags im Einsatz

Die Öffentliche Katholische Bücherei in Neuhausen steht in der Endauswahl beim Ehrenamtspreis der EZ und der Kreissparkasse. Etwa 50 ehrenamtliche Helfer ermöglichen dort kundenfreundliche Öffnungszeiten, zum Beispiel am Sonntag. Wöchentliche Lesungen sind ebenfalls nur dank freiwilliger Helfer möglich.