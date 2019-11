Essen Gutes Investment ist so eine Sache. Die Zinsen sind bei Null, Immobilien streben Mondpreise an – und die Rente ist – ganz unverblümt gesagt – auch nicht mehr ganz so sicher. Vielleicht liegt es ja daran, dass immer mehr Menschen ihr Geld in Brettspielen anlegen. Diese Investition verspricht zumindest eine gehörige Portion Spaß. Pünktlich zur Messe „Spiel ’19“ in Essen, dem international wichtigsten Branchen- und Szenetreffen, vermelden deutsche Spielehersteller ein Plus von neun Prozent, die USA jährliche Wachstumsraten von 20 Prozent.

Kein Wunder, dass das Familientreffen der Brettspieler, das diesen Donnerstag startet, vorab bereits Wachstumszahlen meldet – die erfahrungsgemäß zum Ende am Sonntag noch überschritten werden. Auf 86.000 Quadratmetern (6000 mehr als im Vorjahr) sollen 190.000 Besucher sich die Herbstneuheiten anschauen. Diese Zahlen sind den Gästen aus dem In- und Ausland freilich egal – es zählt, was es Neues gibt. Welches Spiele-Investment ist also diese Saison angesagt?

Zurück zur Natur

Das „Kennerspiel des Jahres 2019“ spiegelt eine Gesellschaft wider, in der Umwelt und Klima in den Fokus rücken: In „Flügelschlag“ bauen sich Spieler ihr Vogelschutzgebiet auf – bislang mit amerikanischen Flattermännern. Auf der Messe folgen nun europäische Arten – und eine weitere Auszeichnung: Der Titel erhält den „Deutschen Spielepreis“ 2019 – den wichtigsten Publikumspreis. Flügelschlag“ setzt sich so an die Spitze von Titeln, die Natur- und Klimathemen aufgreifen. So ist etwa die Zahl der Spiele mit Bienen-Thematik auffallend. Ein Investment für besseres Spieler-Öko-Gewissen?

Gutes mit Lizenz

Gerade Verlage aus dem Schwäbischen versuchen, Neulinge mit Bekanntem anzulocken. Ravensburger bringt mit „Minecraft Builders & Biomes“ das beliebte PC-Pixelspiel mit 3-D-Bausteinen aufs Brett. Und nicht nur mit „Harry Potter“, einem karten-gesteuerten Abenteuerspiel, zielt der Stuttgarter Kosmos-Verlag auf neue Käuferschichten ab. Auch die Umsetzung des PC-Hits „Cities Skylines“ bietet Anknüpfungspunkte – beide Kosmos-Titel lobt die Szene auch in spielerischer Hinsicht. Der Huch!-Verlag aus Günzburg lockt übrigens mit dem drolligen „Shaun das Schaf“.

Allein offline

Wen schon der Brettspiel-Boom im Digital-Zeitalter befremdet, der wird kaum noch verstehen, warum die Spiele vermehrt solitär gespielt werden. Das fängt im Kleinen an – etwa bei „Palm Island“. Das Strategie-Kartenspiel von Kosmos funktioniert nicht nur am besten allein, es spielt sich auch in einer Hand – statt dem Handy kann nun im Bus das Kartendeck zum Daddeln gezückt werden. Auch viele große Spiele bieten nun einen Solo-Modus an – denn das ist ein Verkaufsargument in der Szene.

Auf der Flucht

Escape-Rooms – Rätselräume für Gruppen irgendwo in Industriegebieten – haben den Weg ins Brettspiel gefunden. Auch hier war Kosmos mit ein Trendsetter: Die „Exit“-Reihe wurde nicht nur 2017 zum „Kennerspiel des Jahres“ gewählt. Die Titel der Reihe belegen im ersten Halbjahr 2019 Platz eins der umsatzstärksten Marken bei den Familienspielen. Andere Verlage ziehen mit. Cranio Creations etwa bringt mit „Mystery House“ eine Box heraus, in der durch einsteckbare Schieber Räume und Rätsel entstehen. Auch Noris legt für „Escape Room“ zwei neue Folgen vor. Gilt das schon als Kapitalflucht?

Mit Schlapphut

Im Trend liegen auch Detektiv- und Krimi-Spiele. „Detective“ von Portal Games war nominiert zum „Kennerspiel des Jahres“. Ermittelt wird mithilfe des Internets und einer Online-Datenbank. Zur Messe erscheinen neue Fälle. Es geht auch reduzierter: Abacus hat mit seiner karten-basierten „Sherlock“-Reihe viel Lob eingeheimst – in Essen erscheinen zwei neue Fälle. Gleiches gilt für etliche weitere Detektiv-Titel. Man könnte also sagen: Gesellschaftsspieler investieren gerne in die Schattenwirtschaft.

Die Messe und die Branche

Die Brettspielemesse in Essen ist in ihrer mittlerweile 37. Auflage der globale Angelpunkt im Brettspiele-Jahr. 53 Nationen – darunter neuerdings auch der Iran – stellen aus. Es ist eine Besuchermesse, gerade kleinere Verlage machen dort einen erheblichen Teil ihres Jahresumsatzes. Mit 1500 Titeln ist die Neuheitenflut dieses Jahr nochmals um etwa 100 Spiele angestiegen. Früher waren Kinderspiele der Motor, nun boomen Titel für Jugendliche, Studenten und Erwachsene. In fünf Jahren ist die Branche laut dem Branchenverband Spieleverlage um 40 Prozent gewachsen – entgegen der Stagnation allgemein im Spielwarenbereich.