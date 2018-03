Pure Enttäuschung spiegelt sich in den Gesichtern der brasilianischen Spieler Oscar, David Luiz, Hulk und Fernandinho (von links) wider.dpa

Von Ulrike John und Florian Lütticke





Brasília - Gedemütigt und ausgepfiffen schlichen Brasiliens WM-Versager nach dem 0:3 gegen die Niederländer einer ungewissen Zukunft entgegen. Nach dem völlig missratenen Abgang im Spiel um Platz drei ist die Seleção nur noch ein Scherbenhaufen. „Dass es so zu Ende geht, haben wir nicht verdient. Wir müssen uns beim Volk entschuldigen“, jammerte Kapitän Thiago Silva. Das Team des Rekord-Weltmeisters zerbröselte auf der Zielgeraden wie eine Sandburg an der Copacabana. Ein Umbruch ist nach dem Total-Zerfall mit 1:10-Toren in den letzten zwei Partien unausweichlich, aber Luiz Felipe Scolari sperrt sich noch gegen den Abschied als Nationaltrainer.

Zumindest Neymar schien die Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Der verletzte Superstar humpelte nach dem blamablen 0:3 während der Pressekonferenz auf die Bühne und unterbrach Scolaris Verteidigungsrede. Neymar herzte den störrischen Coach, der sich mit einem Küsschen auf die Wange bedankte. Danach gab Neymar auch dem Technischen Direktor Carlos Alberto Parreira die Hand. Es wirkte wie eine Verabschiedung am Ende des frustrierenden Heimturniers, das ursprünglich den „Hexacampeão“, den sechsten WM-Titel, für den Rekord-Weltmeister bringen sollte.

„Ein furchtbares Gefühl“

„Brasilianischer Black-Out: Teil 2. Neues Leiden“, schrieb die Sportzeitung „Lance!“ auch mit Blick auf das 1:7-Debakel gegen Deutschland. Vor 68 034 Zuschauern in Brasília geriet der WM-Gastgeber durch einen Elfmetertreffer von Robin van Persie bereits in der 3. Minute in Rückstand. Daley Blind (17.) und Georginio Wijnaldum (90.+1) besorgten mühelos den Rest gegen schwache Brasilianer.

Nichts war es mit einem versöhnlichen Auftritt, die Seleção wurde ausgebuht und verschwand in der Kabine, ehe die Niederländer von FIFA-Präsident Joseph Blatter die Bronzemedaillen umgehängt bekamen. „Vergonha total!“ (Totale Schande), schimpften Fans. „Trauriges Ende“, titelte das Internetportal uol.com.

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist ein furchtbares Gefühl“, sagte Mittelfeldspieler Oscar ratlos und vergoss - wieder einmal - ein paar Tränen. Neymar, der vor dem Spiel unter großem Beifall auf der Bank Platz genommen hatte, zog sich sein schwarzes Leibchen über die Augen. Auch er konnte nicht mehr hinsehen.

Mit Leidensmiene verließ Dante das Estádio Nacional. Beim Debakel gegen Deutschland war der Bayern-Innenverteidiger einer der Sündenböcke, diesmal musste er zuschauen. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht, sehr traurig wegen des ganzen Turniers. Aber ich habe viel gelernt: Dass man im Fußball immer sehr, sehr konzentriert sein muss“, betonte der 30-Jährige. „Das Spiel gegen Deutschland war sehr schwierig. Ich bin sicher, wenn ich zurückkomme, werde ich stärker sein als vorher.“ Dass Scolaris Ansehen nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch bei den Spielern heftig gelitten hat, zeigten Szenen in der Halbzeit und während der Partie: Immer wieder diskutierten die Profis heftig miteinander, einmal sprang sogar Neymar auf und redete eindringlich auf Thiago Silva ein.

„Es ist die Entscheidung des Verbandspräsidenten, was mit mir passiert. Ich werde meine Zukunft nicht mit Ihnen diskutieren“, sagte „Felipão“ auf die Frage eines Journalisten. Er wiederholte wie schon die Tage zuvor: „Wir hatten vereinbart, dass wir nach Ende des Wettbewerbs einen Bericht einreichen werden. Unsere Position wird vakant sein, und der Präsident und der Vorstand werden die WM analysieren.“ Scolaris Vertrag endet ohnehin nach dem Turnier, das der Gastgeber nur auf dem enttäuschenden vierten Platz beendet hat.

Der 65-Jährige konnte sich auch nach den Pleiten in den letzten beiden Spielen nicht dazu durchringen, das Ende seiner Dienstzeit zu verkünden. Der designierte Präsident des Brasilianischen Verbandes (CBF), Marco Polo Del Nero, hatte sich zuletzt für einen Verbleib des Weltmeistertrainers von 2002 ausgesprochen. Nach der Blamage im kleinen Finale sagte Noch-Verbandschef Jose Maria Marin der Zeitung „Folha da São Paulo“, die Situation mit Scolari sei „unhaltbar“.

statistik

Brasilien: Júlio César - Maicon, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell - Luiz Gustavo (46. Fernandinho) - Ramires (73. Hulk), Willian, Paulinho (57. Hernanes), Oscar - Jô.

Niederlande: Cillessen (90.+3 Vorm) - Kuyt, de Vrij, Vlaar, Martins Indi, Blind (70. Janmaat) - Wijnaldum, Clasie (90. Veltman) - de Guzman - van Persie, Robben.

Schiedsrichter: Haimoudi (Algerien).

Zuschauer: 68 034.

Tore: 0:1 van Persie (3./Foulelfmeter), 0:2 Blind (17.), 0:3 Wijnaldum (90.+1)

Gelbe Karten: Fernandinho, Oscar, Thiago Silva / Robben, de Guzman.

Beste Spieler: Oscar / Robben, Wijnaldum.