Anzeige

Ostfildern (hf) – Helle Aufregung gab es gestern Nachmittag an der Riegelhofrealschule in Nellingen: Ein bislang Unkannter hatte einen Stoffhandtuchspender angezündet, so dass sich starker Rauch im Schulgebäude ausbreitete. 170 Schüler wurden vorübergehend in der Turnhalle untergebracht. Verletzt wurde zum Glück niemand.