Der musikalische Nachwuchs des Musikvereins Köngen verbrachte einige Tage im Schullandheim Lichteneck, um in die Welt der Töne einzutauchen. Umgeben von vielen Gleichgesinnten der Vereine des Kreisverbandes konnten sie viele neue Freundschaften knüpfen und sich austauschen.Doch zunächst waren harte Arbeit bei Theorie und Praxis gefragt. Neben Grundlagenwissen über die Tongeschlechter wurde bei der praktischen Unterweisung Wert auf Phrasierung und Artikulation sowie Tonbildung und Intonation gelegt. Das Ergebnis wurde dann von jedem einzelnen Instrumentalisten in einer Prüfung abgefragt.So haben die Lehrkräfte aus einer Reihe von Vortragsstücken eine Auswahl getroffen, deren rhythmische Genauigkeit und dynamische Gestaltung unter die Lupe genommen und den musikalischen Gesamteindruck bewertet. Die Gesamtpunktzahl „Theorie und Praxis“ ergab dann den Notendurchschnitt. So konnte Viktoria Malhofer auf ihrer Flöte ein Traumergebnis mit der Note 1 und der Bemerkung des Dozenten: „Hat viel Spaß gemacht. Weiter so“ einheimsen. Robin Steidle erreichte mit seiner Trompete die Note 2, auch ein sehr gutes Ergebnis. Zu beobachten ist ein Trend, der sich immer mehr ausdehnt: Viele Erwachsene suchen eine tönende Freizeitgestaltung und erfüllen sich mit Musizieren einen lang gehegten Wunsch. So konnte Susanne Großmann nach einer Ausbildung auf dem Saxophon beim Musikverein Köngen, sozusagen als Späteinsteigerin mittleren Alters, ihre musikalischen und spielerischen Fertigkeiten mit dieser Prüfung dokumentieren und bestätigen lassen, um sich so auf die nächste Herausforderung, den D2-Lehrgang, vorzubereiten.Die Musik treibenden Vereine sehen diese Entwicklung positiv. Um bestimmte Instrumente zu erlernen, sei man nie zu alt. Die Musikschulen haben diese Altersgruppe als neue Zielgruppe entdeckt. Das tolle am „Instrument lernen im Alter“ sei, dass man gleichzeitig etwas für seine Weiterbildung und Gesundheit tut. Durch die Kombination von Sehen, Hören und Bewegung werden neue Verknüpfungen gebildet. Auch der Musikverein Köngen unterstützt Personen, die sich noch für eine Instrumentalausbildung im mittleren Alter interessieren. Gelegenheit dazu haben die Erwachsenen bei den regelmäßig stattfindenden „offenen Proben“ der Jugendkapelle. Hier können verschiedene Instrumente in lockerer Atmosphäre ausprobiert werden.