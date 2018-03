Anzeige

Von Elisabeth Maier





Bei der Stadtführung durch Kirchheim hört Rainer Arnold auch mal gerne nur seinem Parteigenossen Andreas Kenner zu. Der berichtet, wie die Kirchheimer ihre schönen Fachwerkhäuser in der Altstadt gerettet und erfolgreich gegen ein großes Kaufhaus gekämpft haben. Und der Hobbykoch Arnold verteilt sein Kochbüchlein „Genießen ohne Grenzen“, in dem er gemeinsam mit Gastronomen aus dem Landkreis internationale Gerichte vorstellt. Beim anschließenden Wahlkampftreff auf dem Weindorf findet der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion dann aber keine Ruhe mehr.Viele wollen von dem 63-Jährigen, der als erfahrenster Verteidigungspolitiker der SPD gilt, wissen, wie er den Wahlkampf vor Ort im Wahlkreis Nürtingen und Filder mit der Arbeit im Drohnen-Untersuchungsausschuss gegen Verteidigungsminister Thomas de Maizière vereinbart hat. „Meine geplanten Urlaub in den Bergen habe ich absagen müssen“, gibt der SPD-Politiker zu, der seit 1998 im Bundestag sitzt und seit 2004 zudem Vorstandsmitglied der SPD ist. Nun, da die Untersuchung abgeschlossen ist, freut er sich auf den Wahlkampf daheim. Für den bodenständigen SPD-Mann, der in Wolfschlugen lebt, gehört auch der Wahlkampf an der Haustür selbstverständlich dazu. „Da komme ich mit den Leuten ins Gespräch und sie erzählen mir Dinge, die ich sonst nicht erfahren würde.“ Den Kontakt zu den Menschen sucht Arnold aber auch in Berlin. Dort hat er ein Zimmer gemietet und trifft sich nach den Debatten gerne mit seinen Nachbarn im Hinterhof. Da habe er viele interessante Menschen aus dem Osten getroffen, die ihm von ihren Erfahrungen seit der Wende erzählen. Diese Sicht erweitere seinen Horizont, findet der Schwabe.

Arbeiterlieder mit der Gitarre

Beim Weindorf in Kirchheim trifft Arnold viele Bekannte, die ihn aus seiner Zeit als nebenberuflicher Tanzmusiker kennen. Arnold hat bei den Butterflies Schlagzeug gespielt. Auch heute noch geht er gerne in den Keller und packt die Trommelstöcke aus. Der gelernte Fernmeldemonteur, der nach einer Eignungsprüfung ohne Abitur an der Pädagogischen Hochschule in Esslingen studiert hat, spielt auch gerne mit der Gitarre Arbeiterlieder. Aus Archiven und bei Bekannten hat er die traditionellen Lieder der Arbeiterbewegung zusammengetragen und singt diese auch immer wieder im Freundeskreis.

Beim politischen Gespräch in der lauschigen Weinlaube kommt der Verteidigungspolitiker, den viele in jüngster Zeit wegen des Drohnen-Untersuchungsausschusses im Fernsehen erlebt haben, auf die Reform der Bundeswehr zu sprechen. Da geht Arnold mit Verteidigungsminister Thomas de Maizière hart ins Gericht. Mit der Vorgabe „Breite vor Tiefe“ versuche der, trotz deutlich geringerer Mittel alle Bereiche zu halten. Das kann aus Arnolds Sicht nicht gut gehen. Er fordert klare Prioritäten und eine intensivere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Besorgt ist Arnold darüber, dass sich immer weniger junge Leute für die Bundeswehr interessieren. Ein älterer Soldat habe ihm neulich erzählt, dass er seinem Sohn nicht guten Gewissens raten könne, zur Bundeswehr zu gehen. „So etwas macht mich sehr betroffen.“

Auf sein wichtigstes politisches Ziel angesprochen, überlegt Arnold nicht lange. „Wir müssen jungen Menschen auch über den zweiten Bildungsweg Möglichkeiten eröffnen, sich zu entwickeln.“ Jedes Kind sollte gleiche Bildungschancen erhalten, und zwar unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Schließlich habe er selbst erst nach über die Ausbildung zum Studium gefunden.

Dass die schwarz-gelbe Regierungskoalition in der Wählergunst deutlich vorne liegt, ärgert den Sozialdemokraten, aber resignieren will er deshalb noch lange nicht. „Ich denke an nichts anderes“, sagt der Sozialdemokrat und gibt sich kämpferisch. Peer Steinbrück hält er nicht zuletzt wegen seiner finanzpolitischen Kompetenz für den richtigen Kandidaten. SPD-Vorstandsmitglied Rainer Arnold freut, dass der Spitzenkandidat seiner Partei ebenso im Kreis Esslingen zu Gast war wie die Generalsekretärin Andrea Nahles.