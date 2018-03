Anzeige

Bei der Hauptversammlung der Innung Sanitär Heizung Klempner Esslingen-Nürtingen freute sich Obermeister Albrecht Lohri über die rege Teilnahme der Mitgliedsbetriebe. Der einleitende Fachvortrag beschäftigte sich mit dem Thema „ErP Richtlinie“. Dahinter verbirgt sich die Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie, die ab 26. September 2015 in Kraft tritt. Ab diesem Zeitpunkt gilt wie bereits bei vielen anderen Geräten auch für Heizgeräte, Warmwasserbereiter und Speicher eine Verbrauchskennzeichnungspflicht. Die Tücken speziell bei Verbundanlagen sind nicht unerheblich, konnten aber vom Referenten Thomas Huber vom Fachverband Sanitär-Heizung-Klima deutlich herausgearbeitet werden. Mit dem neu gewonnen Wissen und ausgestattet mit Dokumentation und Softwareunterstützung, ist den Mitgliedern nun nicht mehr bange.

Ein Rückblick auf das Jahr 2014 machte deutlich, dass die Innung durch eine Vielzahl von Aktivitäten, die Mitglieder immer auf dem neuesten technischen Stand hält. Berichte der Fachgruppenleiter Installation und Heizungsbau sowie Klempnerei rundeten den Informationsaustausch ab.

Wirtschaftlich ist die Situation zurzeit für alle Betriebe hervorragend, da hatte keiner zu jammern. Problematisch ist aber, dass der Nachwuchs nicht wie benötigt zur Verfügung steht. Werbung für das Handwerk mit seinen hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten steht deshalb weiterhin im Focus der Innung.

Um sich mit den Lehrern der Azubis auszutauschen, waren als Gäste auch die Fachlehrer des SHK-Bereichs der Friedrich-Ebert-Schule eingeladen. Jürgen Ruckstädter, Abteilungsleiter der Schule, konnte bei seinem Vortrag einen guten Einblick in die Arbeit der Schule geben. 126 Azubis werden dort zurzeit im Dualen System als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ausgebildet. Wichtiges Ziel aller Beteiligten ist es, keine Azubis während der Ausbildung zu verlieren. In ihrem Bestreben, den Azubis das Rüstzeug für eine erfolgreiche Zukunft zu vermitteln, ziehen Schule und Betriebe an einem Strang.