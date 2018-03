Anzeige

In der Reihe „Religiöse Vielfalt in Esslingen“ besuchten die SPD-Senioren die hiesige Synagoge. Rabbiner Jehuda Pushkin stellte zunächst das markante Gebäude im Heppächer vor, das etlichen Teilnehmern aus ihrer Jugend noch vertraut ist. Das ehemalige Zunfthaus der Schneider, erstmals 1463 schriftlich erwähnt, diente von 1819 bis zur Reichspogromnacht 1938 als Synagoge. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es lange Jugendhaus und Sitz des Stadt- und Kreisjugendrings. Vor einigen Jahren ist das Gebäude an die Israelische Religionsgemeinschaft Württembergs übergeben worden und dient heute als Gemeindehaus der jüdischen Glaubensgemeinschaft.

In der Fragerunde interessierte vor allem die aktuelle Situation der jüdischen Gemeinden in Württemberg und die Ausbildung und Aufgaben der Rabbiner im Judentum. Da die meisten Mitglieder der heutigen jüdischen Gemeinden aus Ländern der GUS-Staaten stammen, wird untereinander meist deutsch oder russisch gesprochen. Im Gemeindehaus finden viele Aktivitäten statt. Außer den religiösen Zusammenkünften finden Religionsunterricht, Sprachkurse und kulturelle Veranstaltungen statt. Bernhard Blank bedankte sich für die Führung und überreichte eine Spende für eine neue Thora, die im nächsten Jahr für die Esslinger Synagoge gefertigt werden soll.