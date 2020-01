Filderstadt-Bernhausen (pol)Das Nichtbeachten der Vorfahrt hat am Donnerstagabend zu einem Unfall in der Nürtinger Straße geführt. Kurz nach 17.30 Uhr fuhr eine 48-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes aus der Gartenstraße nach links in die Nürtinger Straße ein, wie die Polizei angibt.Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 27-jährigen Fahrerin, die in Richtung Neuhausen unterwegs war.

Die durch den Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die Fahrerin des Nissan blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand