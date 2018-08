Anzeige

Belo Horizonte (dpa) - Marc Wilmots machte seinem Spitznamen aus alten Bundesliga-Zeiten alle Ehre. Wie ein Irrwisch rannte Belgiens Trainer, der einst bei Schalke 04 liebevoll „Willy das Kampfschwein“ genannt wurde, nach dem erlösenden Siegtreffer von Joker Dries Mertens zum 2:1 (0:1)-Auftaktsieg gegen Algerien die Seitenlinie rauf und runter. Am liebsten hätte Wilmots in diesem Moment die ganze Welt umarmt, so groß war die Erleichterung. „In der Halbzeit waren die Jungs ein bisschen down, aber ich habe ihnen gesagt, wir machen ein Tor und drehen das Spiel“, berichtete er. „Ich denke, wir haben diesen Sieg verdient.“

Wilmots hatte beim WM-Comeback der „Roten Teufel“ nach zwölf Jahren mit der Einwechslung der beiden Torschützen Marouane Fellaini (70. Minute) und Mertens (80.), die das Spiel nach dem Rückstand durch einen von Sofiane Feghouli (25.) verwandelten Foulelfmeter drehten, ein goldenes Händchen bewiesen. „Ich wusste, dass wir eine gute Bank haben. Die Einwechslungen haben den Unterschied gemacht“, stellte Wilmots zufrieden fest. Den Nachweis, ein Titelkandidat zu sein, blieb die Mannschaft vor 56 800 Zuschauern in Belo Horizonte jedoch schuldig. „Ich freue mich, dass wir ins Spiel zurückgekommen sind und es gewonnen haben. Wichtig war die Moral, die das Team gezeigt hat, und dass wir die Punkte haben“, erklärte Abwehrchef Daniel van Buyten.

Nur mit Mühe wendeten Belgiens hochgelobte „Rote Teufel“ bei ihrer Rückkehr auf die Weltbühne des Fußballs eine Blamage ab. „Für ganz Belgien ist das was besonderes. Es war wichtig, mit einem Sieg zu starten. Jetzt müssen wir das zweite Spiel auch gewinnen“, sagte der glückliche Siegtorschütze Mertens.

Die Algerier waren dagegen traurig. Nach der Führung schien der Weg zum größten Triumph seit dem 2:1-Sieg gegen Deutschland bei der WM in Spanien vor 32 Jahren geebnet zu sein. Doch am Ende reichte es nicht. „Wir haben einfach auf diesem Weltniveau noch zu wenig Erfahrung“, bekannte Torschütze Feghouli.

Bei den Belgiern lief lange wenig zusammen, vor allem weil der als Spielgestalter vorgesehene Wolfsburger Kevin De Bruyne keine Bindung zu seinen Nebenleuten fand. Dennoch wurde er als „Man of the match“ geehrt. „Ich denke nicht, dass ich das verdient habe“, räumte er ein.

statistik

Belgien: Courtois - Alderweireld, Kompany, Van Buyten, Vertonghen - Dembélé (65. Fellaini), Witsel - Chadli (46. Mertens), De Bruyne, Hazard - Lukaku (58. Origi).

Algerien: M’Bolhi - Mostefa, Bougherra, Halliche, Ghoulam - Taider, Medjani (84. Ghilas), Bentaleb - Feghouli, Soudani (66. Slimani), Mahrez (71. Lacen).

Schiedsrichter: Rodríguez (Mexiko).

Zuschauer: 56 800.

Tore: 0:1 Feghouli (25./Foulelfmeter), 1:1 Fellaini (70.), 2:1 Mertens (80.).

Gelbe Karten: Vertonghen / Bentaleb.

Beste Spieler: Fellaini, Witsel / Bougherra, M’Bolhi.