Das Frühjahrskonzert des Musikverein Stadtkapelle Wernau fand in der Stadthalle im Quadrium statt. Unter der Leitung von Paul Jacot begeisterten sowohl die Stadtkapelle als auch das Jugendblasorchester. Der Einladung zu dem Konzert waren viele Freunde und Interessierte gefolgt, so dass die Halle gefüllt war mit einem erwartungsvollen Publikum. Den Auftakt bestritt das Jugendblasorchester des Vereins, das in seiner bisherigen Besetzung zum Sommer hin aufgelöst wird. Dies soll die Übernahme der Jugendlichen in die Stadtkapelle vereinfachen. Das Jugendblasorchester wird sich dann im Sommer neu formen aus den Mädchen und Jungen des Vorstufenorchesters. Mit den flotten und aufgeweckten Klängen von Richard L. Saucedos „Song and Dance“ eröffnete das Jugendblasorchester das Konzert. Es folgte mit „Drei Tänze“ ein Stück in drei Sätzen, bei dem die Jugendlichen die Vielfältigkeit ihrer Musik unter Beweis stellen konnten. Abwechslungsreich ging es weiter mit Bekannten aus dem Dschungelbuch. Den Abschluss ihrer Darbietung bildeten „In the Mood“ und „Latin Gold“. Es ist kein Wunder, dass das Publikum begeistert gleich zwei Zugaben forderte.Nach der Pause eröffnete die Stadtkapelle unter Leitung von Paul Jacot mit dem „Slawischen Tanz Nr. 8“ von Antonín Dvorák feuerwerkartig den zweiten Konzertteil. Das Orchester nahm im folgenden „Jericho“ die Besucher mit auf eine Reise zur Schlacht um die Stadt Jericho und ließ allein durch die Musik die Zuhörer miterleben, wie die Mauern der Stadt einstürzten. Es folgte das Werk „Ratatouille Satirique“ von Erik Satie, das in drei Sätzen mit überspitzem Humor und einer Prise Ironie in ganz andere Klangwelten entführte. Den fulminanten Abschluss des Programms bildete die „Fiesta Cu Tres Banda“ von Pi Scheffer. Ein Walzer, südamerikanische Rhythmen und ein Marsch verbinden sich in diesem rasanten Stück zu einem einmaligen Ganzen. Der Beifall des Publikums wollte kaum enden und die Zuhörer forderten nicht nur eine, sondern zwei Zugaben ein, bis sie Dirigent und Musiker von der Bühne gehen ließen.