Im Schlossgarten, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs, sollen 176 Bäume weichen, damit der Trog für den künftigen unterirdischen Durchgangsbahnhof errichtet werden kann. Die Planungen der Bahn sehen vor, rund 100 Bäume zu fällen und weitere 70 an andere Standorte im Stadtgebiet zu versetzen (wir berichteten). Nachdem der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim vergangene Woche die Arbeiten für rechtlich zulässig erklärt hat, soll nun die Axt angesetzt werden. Die Zeit drängt: Am 1. März endet die Vegetationszeit. Deshalb drücken die S-21-Planer auch aufs Tempo - ungeachtet der Kritik der Projektgegner, die Arbeiten seien derzeit gar nicht notwendig, da in den nächsten sieben Monaten ohnehin keine Baugrube ausgehoben werden könne. Denn die Bahn sei mit ihren vorbereitenden Arbeiten im Verzug. So ruht der Aufbau der Grundwassermanagement-Anlage, deren Betrieb Voraussetzung für die Baggerarbeiten ist, auf richterliche Anordnung bereits seit Mitte Dezember vergangenen Jahres. Projektsprecher Wolfgang Dietrich ficht das nicht an. Die Anlage solle zwar erst im dritten Quartal des Jahres in Betrieb gehen, aber es könnten alle Arbeiten beginnen, die nicht das Grundwasser berührten. „Also auch mit dem Aushub des Bahnhofstroges. Außerdem können wir Baustraßen anlegen und mit dem Fildertunnel anfangen.“

Indes kommen Zweifel auf, ob angesichts der eisigen Temperaturen die geplante Baumverpflanzung derzeit überhaupt stattfinden kann. Dietrich sieht darin kein Problem: „Wir haben von der Baumfirma die feste Zusage, dass es keine Probleme gibt.“ Die Bäume sollen mit schweren Geräten ausgegraben werden. In den ersten drei Tagen der Aktion werde jedoch zunächst nur gerodet, „um Raum für die Verpflanzungen zu schaffen“, so Dietrich. „Dann werden wir parallel fällen und verpflanzen. Diese Arbeiten sollen bis 29. Februar abgeschlossen sein.“ Um überhaupt damit beginnen zu können, muss zunächst das Zeltcamp von Stuttgart-21-Gegnern geräumt und das Aufenthaltsverbot der Stadt für Teile des Schlossgartens durchgesetzt werden. Mehrere tausend Polizeibeamte werden im Einsatz sein, um die Großbaustelle zu sichern - das Regierungspräsidium hat Hundertschaften aus dem gesamten Bundesgebiet angefordert.

Gerechnet wird mit heftigen Protesten. Denn Baumfällen würden einen schmerzlichen Einschnitt bedeuten und „mit tiefen Gefühlen verbunden“ sein, weiß der Soziologe Ortwin Renn, der den Bürgerdialog zum Thema moderiert hat. Er verweist auf ein Beispiel der jüngeren Geschichte: „In der Brennholzkrise nach dem Zweiten Weltkrieg hat eine Bürgerwehr im Park verhindert, dass die Bäume verfeuert wurden. Viele ältere Stuttgarter erinnern sich noch daran.“

Nicht der Kettensäge zum Opfer fallen übrigens 20 Platanen entlang der Schillerstraße. Sie sind Lebensraum für die 440 Exemplare des Juchtenkäfers und werden sogar noch extra geschützt: Die Bäume am Rand des Baufeldes im Schlossgarten werden mit einem 1,80 Meter hohen Zaun umfriedet, so dass weder Bagger noch Bauarbeiter noch Protestcamper die Käfer stören können. Zudem ist noch ein Krabbelschutzzaun für die seltenen Tiere geplant. Auch zwei weitere Bäume im Fällbereich werden zunächst verschont, weil sie als Winterquartier für Fledermäuse dienen.