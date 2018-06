Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus ist wie der Stuttgart-21-Vermittler Heiner Geißler (beide CDU) der Meinung, dass Großprojekte nicht mehr per Basta-Entscheidung durchgesetzt werden können. Geißler habe recht, wenn er sage, dass die mangelnde Kommunikation die Hauptursache für den Konflikt um das Bahnprojekt sei. „Der Umkehrschluss ist, dass Großprojekte auch nach meiner Meinung - so wie es bisher war - nicht mehr durchsetzbar sind“, sagte Mappus heute der Nachrichtenagentur dpa am Rande der Gremiensitzungen der Landes-CDU in Stuttgart. „Basta war Schröder, nicht Mappus“, ergänzte CDU-Generalsekretär Thomas Strobl mit Blick auf den Regierungsstil von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD).

Mappus erklärte, Stuttgart 21 stehe grundsätzlich nicht infrage. Die Menschen müssten aber auch bei über Jahre geplanten Vorhaben in regelmäßigen Etappen einbezogen werden. „Jahr für Jahr muss man die Leute mitnehmen und erklären, warum das Projekt notwendig ist. Es ist offensichtlich nicht hundertprozentig gelungen, sonst hätten wir das Problem jetzt nicht.“ Er sehe schon das nächste Großprojekt am Horizont, bei dem man die Erfahrung zu Stuttgart 21 nutzen könne. Wenn in nächsten Jahren 380 Stromleitungen quer durch die Republik gelegt werden müssen, um die Erneuerbaren Energien zu transportieren, werde sich die Begeisterung über die Öko-Energien schnell verändern.

Strobl kritisierte die SPD für ihren Wackelkurs in der Frage, ob es einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Polizeieinsatzes gegen Stuttgart-21-Gegner geben soll. „Es ist die Frage, ob die Jusos bestimmen, was jetzt im Parlament läuft“, sagte er. Der SPD-Parteitag hatte am Samstag in Ulm auf Antrag der SPD-Jugend beschlossen, dass so rasch wie möglich ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden soll. Die SPD-Partei- und Fraktionsführung wollte damit warten, bis die CDU/FDP-Regierung einen Fragenkatalog beantwortet hat. Die CDU sehe einen Untersuchungsausschuss aber gelassen, erklärte Strobl.