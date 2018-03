Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Am Sonntag, 13. November, ist in der Stadtkirche Bad Cannstatt bei „Musik am 13.“ ein Konzert unter dem Motto „Sei solo“ mit Werken von Johann Sebastian Bach (1685-1750) zu hören mit folgenden Werken: die Sonaten und Partiten für Violine solo I, die Sonate g-moll BVW 1001, die Partita E-Dur BWV 1006, die Sonate e-moll BWV 1003. Dazu gibt es Texte von Martin Luther. Nina Karmon spielt Violine und Gerd Mohr ist der Sprecher. „Sei solo“ nannte Bach seine sechs Stücke für Violine. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.