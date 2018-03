Ausstellung zum Hochschuljubiläum

Die 100-jährige Geschichte der Hochschule in Esslingen in einer Ausstellung abzubilden, sei nicht ganz einfach gewesen, sagt der Leiter des Stadtmuseums, Martin Beutelspacher. Mit Unterstützung ehemaliger Studenten und Professoren ist es dennoch gelungen, eine unterhaltsame Schau zusammenzustellen: Zu sehen sind historische Lehrmittel, aber auch Kurioses, etwa ein Brief an Albert Einstein.