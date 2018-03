Anzeige

Der Auflug führte die Hausfrauen-Gymnastikgruppe Zollberg ins Elsass nach Straßburg. Dort ging es zuerst auf eine Bootsfahrt auf der Ill durch die Straßburger Kanäle, danach war noch genug Zeit, die Altstadt mit ihrem berühmten Münster zu erkunden. Anschließend fuhr man weiter zu der Wallfahrtskirche Dabo, von der die Gruppe einen sehr guten Blick über die Vogesen hatte. Weiter ging es zum malerischen Ort La Petite Pierre, wo die Ausflüglerinnen in einem sehr schönen Hotel mit Wellnessbereich Quartier für eine Nacht bezogen. Abends gab es ein sehr gutes, typisch französisches Vier-Gänge-Menü. Nach dem Abendessen ging es dann zum gemütlichen Teil über, der diesmal gefüllt war mit Auftritten von einigen namhaften Stars, die eigens für diesen Abend engagiert worden waren.Am nächsten Morgen hatte die Gruppe nach dem Frühstück noch Gelegenheit, den Ort anzuschauen. Die Fahrt ging weiter durch die Vogesen mit einer Einkehrgelegenheit auf dem Gimpelhof in Lembach, wo zeitgleich im Hof ein Bauernmarkt und ein Fest der Gaukler stattfand. Danach ging es weiter Richtung Wissembourg, Deutsches Weintor/Winden. Zum Anschluß kehrte man noch in einem Weingut in Kandel ein, wo doch noch einige zu ihrem Flammkuchen kamen.