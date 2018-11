Anzeige

Der Jahresausflug des Briefmarken-Sammlerverein Esslingen führte die Teilnehmer in den rauen Norden, nach Ostfriesland. Mit der Reiseleiterin Erika Behrends begann die Ostfriesland-Rundfahrt von Aurich nach Wilhelmshaven am Jadebusen mit einer Stadtrundfahrt, vorbei am im Bau befindlichen größten Ölhafen Deutschlands. Weiter ging es an der Küste entlang über Hooksiel nach Neuharlingersiel. Nach der Mittagspause ging es weiter nach Jever. Die Besichtigung der Jever-Brauerei mit einer anschließenden Bierprobe war der Höhepunkt der Rundfahrt. Am dritten Tag stand dann der Besuch der Meyer-Werft in Papenburg auf dem Programm. Zur Einstimmung wurde ein kurzer Film über die Bauweise der Schiffe gezeigt. Anschließend ging es zum Modellbau-Museum mit den auf der Werft gebauten Schiffen im Maßstab 1 zu 87. Über Besucherstege führte man die Briefmarkensammler durch die größte Montagehalle der Welt. Über die für die Disney-Cruise-Line fast fertig gestellte „Celebrity Eclipse“, die am 8. Januar des kommenden Jahres auslaufen soll, konnten die Teilnehmer nur staunen.Zurück nach Aurich ging es über das holländische Städtchen Bourtagne, eine sternförmige Festungsanlage aus dem 17. Jahrhundert. Nach dem fast vollständigen Verfall wurde die Festung in den letzten Jahrzehnten wieder aufgebaut. Am vierten Tag fuhren die Briefmarkensammler durch das Brookmerland nach Norden-Norddeich. Mit dem Fährschiff der Frisia-Flotte ging es auf die Insel Norderney. Bei einer Inselrundfahrt wurden die Sehenswürdigkeiten der Insel gezeigt. Bis zum Ablegen des Schiffes um 15.30 Uhr konnte jeder die Insel auf eigene Faust erkunden. Mit dem Wind, der den Vereinsmitgliedern mit Stärke neun entgegen blies beziehungsweise sie vorantrieb, hatten sie ordentlich zu kämpfen. Zum Glück fing es aber kurz vor Abfahrt des Schiffes an zu regnen. Auf der Rückfahrt nach Norddeich war ablaufendes Wasser, so dass die Sandbänke voller Seehunde waren.