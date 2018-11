Anzeige

Die DRK-Rettungshundestaffel Nürtingen-Kirchheim verbrachte Anfang Juni eine Ausbildungswoche im alten Bahnhof von Marbach bei Münsingen, der heute ein Freizeit- und Ausbildungsheim des DRK-Kreisverbands Nürtingen- Kirchheim ist. Das kühle, teils regnerische Wetter vermittelte den Hundeführern zwar nicht immer Urlaubsgefühle. Es war jedoch für die Arbeit mit den Hunden wesentlich besser als sonnige Tage mit bis zu 28 Grad.Schwerpunkte der Hundeausbildung waren Ausbau der Suchkondition, unterschiedliche Opferbilder und die Arbeit an den Geräten wie Wippe, Leitern, Treppen und Brettern. Für die Hundeführer gab es theoretische Ausbildungseinheiten mit praktischen Übungen in Funktechnik, Kartenkunde, die Nutzung von GPS und außerdem ein Tag Abseiltechnik durch die Bergwacht Oberlenningen. Neben diesem dicht gepackten Übungsprogramm wurde die Nürtinger DRK-Staffel in diesem Zeitraum acht Mal zu echten Flächen-, Trail- oder Wassereinsätzen nach Calw, Tübingen und Esslingen alarmiert. Bei einem Flächensucheinsatz nach einem vermissten Rentner bei Murrhardt konnte der Bereitschaftsleiter schon nach einer Stunde die Meldung „Person aufgefunden“ an die Einsatzleitung durchgeben. So wurde den Staffelkameraden und allen eingesetzten Kräften noch einen ruhiger Sonntag­abend ermöglicht.Obwohl alle Hundeteams sehr gefordert wurden, hat es doch allen gefallen. Auch die gemeinsamen Koch- und Küchendienste zeigten die gute Gemeinschaft innerhalb der Staffel.Weitere Infos über die Arbeit der Rettungshundestaffel Nürtingen-Kirchheim gibt es im Internet.