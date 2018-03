Die Obertürkheimer fanden gut in die Begegnung, zeigten in der Defensive die notwendige Intensität und Bissigkeit und kamen durch schnelles Umschalten auf Offensive zu einfachen Toren und zogen auf 4:1 (8.) weg. Auch im Positionsspiel wusste der TVO zu überzeugen. Durch Auslösehandlungen gelang es dem variablen TVO-Rückraum immer wieder, Lücken in die Abwehr des Spitzenreiters zu reißen und die daraus resultierenden Chancen mit der nötigen Konsequenz in Tore umzumünzen. Beim Stand von 11:5 (18.) stand gegen den Tabellenführer erstmals ein Sechs-Tore-Vorsprung auf der Habenseite, der bis zum Pausenstand von 16:10 konstant gehalten wurde. Auch nach der