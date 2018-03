StuttgartEr ist die Zuverlässigkeit in Person – Sportbunds Nummer 1 und Spielertrainer Hao Mu. Auf ihn trifft der Begriff Punktesammler zu wie wohl auf keinen anderen. Elf Spielzeiten ist er nun beim DJK Sportbund Stuttgart und hat – egal ob Regionalliga, 3. Liga oder gar 2. Liga – pro Begegnung mindestens einen Sieg eingefahren. Deshalb ist es schon unglaublich, was am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den EX-Bundesligisten SV Plüderhausen vor 100 Zuschauern in der Sporthalle Nord geschah: Der Chinese mit deutschem Pass packte seine Schläger zusammen, ohne einen Sieg aus den vier Spielen geholt zu haben – in zwei Doppeln und