UntertürkheimEinfach paddeln“, so beschreibt der Übungsleiter der Kanu-Freestyler Klaus Biebl die Grundidee der Abteilung des SG Untertürkheim. Doch schon ein erster Blick ins Untertürkheimer Hallenbad verrät: Paddeln ist nicht gleich Paddeln. Gerade ins Becken gesunken, verschwinden die jüngeren Akrobaten mit ihren Booten unter Wasser, drehen Rollen, Pirouetten und andere Kunststücke. Ein paar Paddelschläge weiter spritzt das Wasser nicht ganz so hoch, in aller Ruhe frischen erfahrenere Kanuten ihre Kenterrolle auf oder fahren ein paar Manöver. „Ich mag es etwas ruhiger. Das Paddeln ist mein Ausgleich zum Arbeitsalltag“, sagt Trainingsleiter Andreas