Bei schönem Herbstwetter haben sich auf Einladung der SPD-AG 60 plus knapp 30 Seniorinnen und Senioren um die Mittagszeit am Esslinger Bahnhof versammelt. Das gemeinsame Ziel lautete: Mercedes- Museum in Bad Cannstatt. Schon die Architektur beeindruckte die Ausflügler. Die Ausstellung selbst begeisterte nicht nur die teilnehmenden „Oldtimer“ sehr, sondern auch den einen Enkelsohn, der sich der Gruppe angeschlossen hatte. Die Führung durch die Räume, vorbei an den Legenden der Automobil- und Renngeschichte, war äußerst interessant. Beeindruckt und zufrieden traten die Besucher am späten Nachmittag die Rückreise nach Esslingen an.