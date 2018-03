Attraktiver Eingang in die Ortsmitte

Neuhausen (kh) – Die breite Kreuzung ist Vergangenheit. An ihrer Einmündung in die Esslinger Straße wurde die Bahnhofstraße in Neuhausen wesentlich schmaler. Es wurde ein Platz geschaffen, der zusammen mit dem neuen Schmittebrunnen und den historischen Gebäuden drum herum einen attraktiven Eingang in die Ortsmitte bildet.