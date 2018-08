Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Vom 27. bis 28. September gibt es den Art Alarm, der sein 15-jähriges Bestehen feiert, mit vielfältigen Präsentationen in den teilnehmenden Galerien. Beim Infostand am Wilhelmsplatz registrieren sich die Besucher kostenlos. Es stehen Elektro-Smarts bereit. Zusätzlich bringt ein Oldtimer-Bus die Besucher zur Galerie ABTart nach Möhringen. Anlässlich des Jubiläums wird am 27. September ab 20.30 Uhr im Kunstmuseum Stuttgart gefeiert. Beim Art Alarm macht auch die Cannstatter Galerie Keim mit, die die Ausstellung „Position in Farbe & Stahl“ zeigt mit Werken von Ingeborg van Loock und HATE Hirlinger. Die Galerie in der Marktstraße 31 ist am Samstag, 27. September, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 28. September, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Infos im Internet unter www.art-alarm.de.