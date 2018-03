Anzeige

An einem Sonntag um 9 Uhr eröffnete das Tanztheater der TG Nürtingen unter der Leitung von Britta Nothdurft mit einer gelungenen Darbietung das Frauenfrühstück des Turngaus Neckar Teck. Anschließend begrüßte Hanne Mäckle, die Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung und Turnwartin Frauen, im Namen des Turngaus die Gäste und Ehrengäste. Die evangelische Pfarrerin Dangelmaier-Vincon predigte anschaulich über die Dankbarkeit. Im Anschluss stellte Bürgermeister Rolf Siebert die Vorzüge der Stadt Nürtingen vor. Der Reigen der Grußworte wurde durch Irmgard Quelle, Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung vom Schwäbischen Turnerbund, fortgesetzt. Fritz Brodbeck, der Vorsitzende der TG Nürtingen, zeigte sich erfreut über die hohe Teilnehmerzahl der Veranstaltung, waren doch mehr als 250 Frauen und einige Männer in die Mörikehalle nach Nürtingen gekommen. Das Hauptthema der Veranstaltung war „Nicht der Stress macht uns krank, sondern die fehlende Entspannung“. Als Gastreferentin der AOK sprach Hilde Birkmaier vielen der Anwesenden aus der Seele. Sie sprach die Probleme des Frauenalltags an und wie der Stress entsteht. Sie zeigte mit Fingerübungen, auf welche Weise man Stress in den Griff bekommen kann, und erklärte, wie ein bewusstes Ein- und Ausatmen eine weitere Hilfe beim Stress­abbau sein kann. Das Kopfnicken und der große Beifall der Teilnehmer war ihre Bestätigung, in diesem Jahr das richtige Thema angesprochen zu haben. Weitere Informationen über Hilde Birkmaier gibt es im Internet.Beim Frühstück herrschte eine rege Unterhaltung an allen Tischen und es wurden viele neue Kontakte geknüpft. Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung. Auch beim Frauenfrühstück 2011, das beim ASV Aichwald stattfindet, sind Männer willkommen. www.entspannungstechniken.de