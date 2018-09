Anzeige

Esslingen (red) - Jeder Stadtteil hat in der Lokalredaktion eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner. Für Sirnau ist Elisabeth Schaal (bes) zuständig. Wenn Sie der Meinung sind, die EZ müsste einem bestimmten Thema nachgehen oder wenn Sie von einem beispielhaften bürgerschaftlichen Engagement wissen, das öffentlich gewürdigt werden sollte, dann wenden Sie sich an „bes“. Wichtigste Seite ihres Berufs ist für sie seit jeher die Begegnung mit - häufig auch benachteilig­ten - Menschen. Die Berichterstattung über soziale Einrichtungen, Verbände und deren Angebote zählen zu ihrem Aufgabengebiet. Ebenso Themen, die die Gesundheit betreffen und solche, die den Leser als Verbraucher interessieren. Zudem informiert bes die Leserinnen und Leser über Aktuelles aus dem Vereinsleben. Die gebürtige Reutlingerin, deren Schreibtisch mittlerweile seit 25 Jahren in der Lokalredaktion steht, betreut auch federführend die jährliche EZ-Weihnachtsspendenaktion. Neben Sirnau ist sie noch für die Stadtteile Rüdern, Sulzgries, Krummenacker und die Neckarhalde zuständig.

Sie erreichen Elisabeth Schaal unterTel.07 11/93 10-264 oder per E-Mail: elisabeth.schaal(at)ez-online.de