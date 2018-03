Hofen (red) - Seit kurzem läuft wieder die Anmeldephase für den diesjährigen Hofener Silvesterlauf, der nun zum 16. Mal zum Jahresabschluss ausgetragen wird. Start und Ziel der knapp zehn Kilometer langen Strecke befinden sich am Vereinsheim der SKG Max-Eyth-See. Der Startschuss zum Silvesterlauf ertönt um 12 Uhr. Vom SKG-Vereinsheim in Hofen aus geht es immer am Neckar entlang zum Wendepunkt, der Schleuse in Aldingen. Auf der gegenüberliegenden Uferseite führt der Lauf für Jung und Alt bis zur Schleuse in Mühlhausen, von wo aus auf die Zielgerade zum Vereinsheim abgebogen wird. Im Ziel bekommt jeder Teilnehmer eine Medaille überreicht,