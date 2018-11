Als Tabellendritter in die Winterpause

U-17-Wasserball-Bundesligist SV Cannstatt verliert Spitzenspiel in Hannover mit 13:8

Hannover - Gleich am dritten Spieltag der noch jungen U-17-Wasserball-Bundesliga-Saison trat der SV Cannstatt im ersten Spitzenspiel um die Tabellenführung bei den White Sharks in Hannover an. Die Cannstatter hatten letztlich mit 8:13 das Nachsehen.