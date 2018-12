Bad Cannstatt (red) - Der Titelverteidiger hat den erneuten Coup im Visier: In der vergangenen Saison holte die Bundesliga-Equipe von Allianz MTV Stuttgart den Sieg im Deutschen Volleyball-Pokal - und in der laufenden Runde stehen die Chancen für die Stuttgarterinnen im DVV-Pokal erneut gut. Bis ins Halbfinale haben sich die Allianz-Frauen schon vorgearbeitet. Dort empfängt man heute, 19 Uhr in der Scharrena den USC Münster.

