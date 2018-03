Im Frühprogramm kam der Klub direkt mit dem Gastgeber des Spieltags, dem SC Korb in Kontakt. Nicht nur, dass sich die Spieler aus Korb zur frühen Stunde äußerst aufgeweckt zeigten, auch die lokalen Fans heizten mit ihren munteren Sprüchen die Arena an. Trotzdem blieben die Steinhaldenfelder ihren Kontrahenten immer ein kleines Stück voraus und konnten den ersten Satz knapp mit 25:23 gewinnen. Auf Augenhöhe und meist in knapper Punktenähe kamen die Hinkelsteiner über den Folgesatz zum ersten Sieg in der neuen Staffel. Im Gegensatz dazu war die folgende Nachmittagsbegegnung beinahe schon ein Kinderspiel. Das Team SAS Stuttgart hatte zu keinem Zeitpunkt