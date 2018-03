Anzeige

Alexander Späth, Pilot beim Aero-Club Esslingen, hat bei den deutschen Segelflugmeisterschaften in Winzeln den siebten Platz belegt. Der 20-Jährige - eigentlich noch Junior - startete bei den Senioren in der Clubklasse. In einem Teilnehmerfeld von 41 Segelfliegern, darunter der amtierende Weltmeister Matthias Sturm, stieg Späth auf der vereinseigenen „Standard Cirrus“ in die Lüfte und startete eine eindrucksvolle Aufholjagd. Am ersten Wertungstag auf Rang 34, holte er in den Tagen darauf auf. Nach einer Außenlandung am sechsten Wertungstag verlor er wertvolle Punkte, holte diese in den nächsten Durchgängen durch taktisch geschicktes Fliegen aber wieder auf. Der Sportsoldat hatte sich zuvor bereits für die Junioren-Segelfug-Weltmeisterschaft in Finnland qualifiziert. Zeitgleich fand in Aalen-Elchingen die deutsche Meisterschaft in der Standard- und Doppelsitzerklasse statt. Vom ACE nahmen Heiko und Eberhard Nill auf „Duo Discus“ an dieser Meisterschaft teil, die sie auf Platz 19 in der Gesamtwertung beendeten. Die Segelflieger vom Jägerhaus mit wenig Wettbewerbserfahrung hielten sich in dem starken Feld wacker und erreichten an den neun Wertungstagen Plätze im Mittelfeld. Die erzielten 5563 Punkte bedeuteten dennoch einen großen Rückstand gegenüber dem Sieger: Christof Geissler erreichte auf dem neuen Schempp-Hirth „Arcus“ 7222 Punkten.