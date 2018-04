Anzeige

Kürzlich hatte das ZAK, das Zentrum für Arbeit und Kommunikation des Gemeindepsychiatrischen Verbunds, zu einer mehrtägigen Freizeit eingeladen. Zunächst ging es über Neresheim und Nördlingen nach Meinheim - nicht zu verwechseln mit Mannheim. Die 16-köpfige Gruppe hatte dabei ein ganzes Haus für sich und wurde von einer sehr agilen Hausherrin mit Essen und Frühstücksbüffet sehr gut versorgt.Der erste Ausflug führte nach Solnhofen im Altmühltal in ein frühgeschichtliches Museum. Auch Eich­stett wurde besucht, ein Ort mit einer außergewöhnlichen römischen Geschichte.In Meinheim wieder angekommen, hatte die Gruppe genügend Zeit, um sich über die vielen Eindrücke zu unterhalten. Bei Schach, Indiaka und Federball verging der Abend wie im Flug und auch Postkarten mussten natürlich an die Daheimgebliebenen geschrieben werden.Tags darauf stand das geschichtsträchtige Nürnberg auf dem Besuchsprogramm. Die Tour durch die Stadt führte über Brücken zum Al­brecht-Dürer-Haus, dem Wohn- und Arbeitshaus des berühmten Künstlers (1471-1528), das zum Museum hergerichtet worden ist. Der Weg führte auch zur Burg, dem Wahrzeichen der Stadt. Von dort hat man einen tollen Panoramablick auf die Stadt. Die Stadtführerin, befragt, woher der gute Ruf der Stadt komme, meinte, dass Nürnberg schon immer gute Handelsbeziehungen nach Italien (Venedig) und in andere Länder in Europa hatte und sehr anziehend für Handwerker war. Dann ging es noch zum Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände.Am nächsten Tag war Entspannung angesagt. Auf einem künstlichen See, dem Brombachsee, unternahm die Gruppe eine eineinhalb Stunden dauernde Schifffahrt, später sorgten ein Bad im kleinen Brombachsee oder eine Runde Minigolf für Abwechslung. Abends gab es Gegrilltes, Bier und Brot, zu später Stunde übernahm dann die Hausherrin das Zepter, und man ließ den Tag mit dem Singen einiger Lieder ausklingen. Der letzte Tag begann mit Abschlussfotos, Eintragung ins Gästebuch und Überreichung einer Kleinigkeit von Seiten der Sozialarbeiterin. Auf der Heimfahrt wurde noch in Giengen/Brenz das Steiff-Museum besucht.