Heimsieg in der Fremde

Al Q’uds - Spvgg Möhringen 3:2

Nach dem man in der Vorwoche sehr unglücklich bei Croatia als Verlierer vom Platz ging, wollte Al Q’uds gegen Möhringen im letzten Bezirksligaspiel nochmals drei Punkte holen. Das Heimspiel fand an ungewohnter Stätte statt. Aufgrund des in Stuttgart stattfindenden Kirchentags wurde die Begegnung nach Scharnhausen verlegt. Das war Al Q’uds egal und man begann die Partie druckvoll. Viel Glück für die Gäste, als Volkan Okumus in der 5. Minute einen Freistoß aus 27 Metern an den Pfosten knallte. In der 10. Minute wurde Orhan Mohammad im Strafraum