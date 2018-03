Anzeige

„Wie geht's weiter in Ägypten nach dem arabischen Frühling?“. Dieser Frage ging Torsten Matzke nach, Politikwissenschaftler an der Uni Tübingen. Die Katholische Erwachsenenbildung hatte ihn zu ihrer Mitgliederversammlung eingeladen. Im Frühjahr 2011 war es in Ägypten zur Revolution mit der Forderung von jungen Leuten nach Freiheitsrechten, Ablehnung von Despotie und Korruption gekommen. Die Ursachen für die Proteste sah Matzke in einer jungen Bevölkerung, mangelnden wirtschaftlichen Teilhabe und fehlenden Partizipationsmöglichkeiten. Die Hälfte der Bevölkerung Ägyptens ist unter 23 Jahren. Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, Armut und soziale Probleme bestimmen das Land.

Nach dem Sturz von Mubarak stand die Protestbewegung vor dem Problem fehlender Organisationsstrukturen und unklarer politischer Konzepte. Im Moment herrscht das Militär und fördert Unsicherheit in der Bevölkerung. Tausende Menschen sind vor Militärgerichten angeklagt. Positive Ergebnisse der ägyptischen Revolution sind dagegen mehr Spielraum für zivilgesellschaftliche Kräfte, mehr Einsatz für die eigenen Rechte und das eigene Land. Die Stimmung schwankt zwischen Stolz und Frustration.

Neben dem Militär sind die Muslimbrüder und die Salafisten Gewinner der Revolution, deren Parteien bei den Parlamentswahlen 47 beziehungsweise 20 Prozent der Stimmen erzielt haben. Revolutionäre und junge Gruppen sind unter den Verlierern. Neue Parteien waren kaum organisiert und hatten keine ausgearbeiteten Programme. Positive Entwicklungen sieht Matzke in der größeren Meinungs- und Pressefreiheit und dem gestiegenen politischen Bewusstsein der breiten Bevölkerung. Ungewiss ist aber, wie stark die Macht des Militärs bleibt.

In der Diskussion wurde deutlich, dass es weltweit Proteste gibt, dort, wo junge Menschen keine Perspektiven haben. In Europa können sie aber immerhin frei demonstrieren, in Ägypten müssen sie damit rechnen, vor ein Militärgericht zu kommen. Insgesamt ist aber die Erfahrung, dass man einen Diktator vertrieben hat und dass es sich lohnt, sich für Freiheitsrechte einzusetzen, auf Dauer unumkehrbar.