Bad Homburg - Am ersten Doppelspieltag der Abstiegsrunde der Baseball-Bundesliga waren die Stuttgart Reds zu Gast in Bad Homburg. Die Stuttgarter, auf dem fünften Platz nach der regulären Saison, treffen in den sogenannten Play Downs auf das achtplatzierte Team aus Bad Homburg. Die Reds wollten ihrer Favoritenrolle gerecht werden und beide Spiele in Bad Homburg gewinnen, um eine optimale Ausgangssituation für die Heimspiele morgen im DB Ballpark zu bekommen.

Ohne Top Werfer Thomas de Wolf, der bereits seit Wochen verletzungsbedingt auf seiner Paradeposition ausfällt, gerieten die Reds gleich zu Beginn in Rückstand und verspielten