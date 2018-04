UntertürkheimAm letzten Spieltag der Oberliga-Saison verabschiedete die Tischtennisabteilung des TB Untertürkheim ihren langjährigen Spitzenspieler Vasile-Gheorghe Florea. Sportwart Klaus Ziegler überreichte dem ehemaligen rumänischen Nationalspieler und achtfachen WM-Teilnehmer unter anderem ein Duschhandtuch mit eingesticktem TBU-Wappen. Florea stand vier Spielzeiten für den TBU an der Platte und wird in der kommenden Saison wieder in seiner rumänischen Heimat aktiv sein. „Vasile hat nicht nur durch seine herausragende spielerische Klasse einen tiefen Eindruck bei uns hinterlassen“, betonte Ziegler, der mit dem zuletzt in Spanien aktiven Rückkehrer