(red) - 45 Lehrkräfte aus allen Schularten im Staatlichen Schulamt Nürtingen wurden vom Leitenden Schulamtsdirektor Günter Klein zum Schuljahresende in den Ruhestand verabschiedet. Im Kreise des Schulratskollegiums gab es eine feierliche Abschiedsstunde an der Rohräckerschule für Sprachbehinderte in Esslingen. Die künftigen Pensionäre bringen es zusammen auf 1465 Dienstjahre im Schuldienst. „Die wirklich wichtige und entscheidende Arbeit im Schulwesen“, so Klein, „findet nicht in Amtsstuben, sondern tagtäglich in Tausenden von Klassenzimmern statt.“ Mehr als 50 000 Schüler wurden von den Pensionären unterrichtet. Schüler und Lehrkräfte der Rohräcker Förderschule auf dem Esslinger Zollberg hatten für den Rahmen der Feier gesorgt.