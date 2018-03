Anzeige

Die Saison 2011 stand für die Kanuten der SV 1845 Esslingen ganz im Zeichen des Neckars. Nachdem er beim Anpaddeln von Hirschhorn bis Heidelberg erkundet worden war, haben die Mettinger Paddler beschlossen, die Wassersaison auf dem Abschnitt zwischen Wernau und heimischem Bootshaus zu beenden. Bei herrlichstem Herbstwetter begaben sich Großcanadier, Zweiercanadier, Wildwasserkajaks und Abfahrtsboote auf die Strecke. Während einige Vereinskameraden schon am Wernauer Wehr ihre Boote zu Wasser ließen, stießen andere am Plochinger Fischerheim dazu. Sehr zügig erreichte die Gruppe die Neckarinsel. Offen bleibt nur die Frage, ob das an den guten Wasserbedingungen oder dem großen Hunger der Teilnehmer lag. Doch die Mühen lohnten sich. Im Restaurant Argo wurde eingekehrt und in geselliger Runde neue Energie getankt. Die restlichen Kilometer bis zum heimischen Bootshaus vergingen wie im Flug, wobei die freundliche Unterstützung des Schleusenwärters dankbar angenommen wurde. Mit diesem offiziellen Saisonabschluss werden die Boote allerdings noch nicht weggesperrt. Solange das Wetter mitspielt, sind spontan weitere Ausfahrten geplant. Außerdem findet am 20. November mit der Eisfahrt auf dem Bodensee ein weiteres Highlight der Kanuabteilung statt.