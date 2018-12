Anzeige

Von Iris Frey





Die Galerie Keim feiert ihren 60. Geburtstag. Diese stolze Zahl hat Galerist Thomas Niecke zum Anlass genommen, eine Ausstellung in den Galerieräumen mit 60 kleinen Formaten zu kreieren, bei der er möglichst viele seiner Künstler präsentiert. Der Besucher darf dabei auch auf einige Künstler blicken, die Niecke auch auf der Art Karlsruhe in den vergangenen sieben Jahren präsentiert hat. Es ist eine sehenswerte Schau, die beispielsweise Renate Nagler schon im Schaufenster einläutet mit einer Serie von Engelsbildern passend zur Adventszeit. Die Engel hat sie auf gebrauchtes Packpapier mit Pastellkreide gemalt. Schrift spielt auch eine besondere Rolle und in jedem der Bilder ist eine gerade Linie zu sehen. „Das ist der rote Faden“, sagt Nagler. Auf den Linien stehen Informationen.In den Galerieräumen sind es die „Capriccios“ von Rolf Kilian, die ihre besondere Farb-Raumwirkung entfalten oder die Bronzefiguren von Roland Zigan. Gisela Gluckers gebaute Bilder wie etwa das „Schatzi-Getuschel“ zeugen von ihrer Beschäftigung mit den menschlichen Beziehungen. Von Birgit Rehfeld ist das „Kreuz“ als Holzobjekt zu sehen. Silvia Siemes, die ebenfalls öfter auf der Art Karlsruhe dabei war, zeigt sowohl kleinere Figuren, die aber unweigerlich ihren Stil der dezenten Zurückhaltung in den Farben beinhalten. Ingeborg van Loock präsentiert sowohl künstlerische Fotografien als auch Acrylbilder auf Leinwand, die thematisch zusammen gehören. In den Ausstellungsräumen im ersten Stock darf der Kunstinterssierte weiter schwelgen in Werken von Celso Martinez Naves, Thomas Heger, Birte Horn und Klaudia Dietrich und natürlich auch Andreas H. Adlers besondere Farb-Mischtechnik-Werke. In allem steht die ranke und schlanke Figur „Herzdame“ von Britta Schmierer, die den Bildern eine grazile figürliche Auflockerung schenkt. Das Kunsthaus Keim besteht seit dem Jahr 1950. Die angeschlossene Galerie wurde 1975 von Karin Keim gegründet. Seit den dreißiger Jahren bestand schon eine Kunsthandlung in der Kühlbrunnengasse in Bad Cannstatt. Im Jahr 1997 hat Thomas Niecke das Kunsthaus & Galerie Keim übernommen und mit viel Sachverstand und Fachkompetenz Galerie und Einrahmung konsequent ausgebaut. Die Galerie Keim ist seit Jahren auf internationalen Messen vertreten und vertritt zahlreiche Künstler der Klassischen Moderne mit Grafiken und zeitgenössische Künstler mit Originalen. Seit Jahren baut Niecke das Skulpturenprogramm aus und erweitert es. Die Galerie Keim ist eingebunden in die Initiative Stuttgarter Galerien Zeitgenössischer Kunst und Mitglied im Landesverband Baden-Württemberg. „Die Zukunft der Galerie Keim ist nicht gesichert“, so Niecke.Die Ausstellung ist bis 8. Januar 2011 zu sehen, an den vier Adventssonntagen von 14 bis 18 Uhr, Marktstraße 31, montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr, mittwochs ab 13 Uhr geschlossen, samstags von 9.30 bis 16 Uhr.