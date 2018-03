Anzeige

Immer wieder sorgen Fahrradfahrer in der Dunkelheit für gefährliche Situationen, weil sie ohne ausreichende Beleuchtung unterwegs sind. An einem Dienstagmorgen um 7 Uhr, noch vor der ersten Unterrichtsstunde, haben Polizei und Vertreter des gemeindlichen Vollzugsdienstes schon an den Immanuel-Kant-Schulen in Leinfelden bereit gestanden: Sie wollten nicht kontrollieren, ob die Schüler pünktlich zum Unterricht erscheinen, sondern einen strengen Blick auf die Beleuchtung und damit die Verkehrssicherheit der Fahrräder werfen. Knapp 100 Schüler mussten zeigen, ob ihr Radlicht funktioniert, die Pedale Rückstrahler haben und Reflektoren an den Speichen sitzen. 38 Beanstandungen gab es, vor allem bei den älteren Radfahrern. Zum Beispiel, weil sie keinen Dynamo, sondern batteriebetriebenes Licht an ihren Mountainbikes haben. „Auch die vorgeschriebenen Reflektoren fehlen bei den Älteren häufig“, weiß IKG-Lehrer Henrik Vogel: „Sie gelten als ‚uncool’“. Das Thema Verkehrssicherheit und wie wichtig es gerade in der dunklen Jahreszeit ist, rechtzeitig gesehen zu werden, wird deshalb in diesen Wochen wieder Thema im Unterricht sein. Die Bögen mit den Beanstandungen müssen von den Eltern unterschrieben an die Klassenlehrer zurückgegeben werden.