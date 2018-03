Anzeige

Im Rahmen des Schulwettbewerbs „Eine Klasse besser!“ konnten Schülergruppen und Schulklassen aus ganz Deutschland ihre Projektideen zur Förderung des Lernens und des sozialen Miteinanders an ihrer Schule bei der gemeinnützigen Initiative Sonnen-Sprosse einreichen. Der vom Kölner Familienunternehmen weinor gegründete Verein unterstützt nachhaltige Projekte und Aktionen rund um Bildung und soziale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen. Dritter Sieger des bundesweiten Wettbewerbs ist das Immanuel-Kant-Gymnasium in Leinfelden-Echterdingen. Mit 3000 Euro unterstützt Sonnen-Sprosse die Elternini-tiative KANTine LE, die sich für ausgewogenes Essen in der Schulkantine einsetzt. Die Eltern sorgen selbst dafür, dass ihre Kinder in den Mittagspausen eine leckere, gesunde und preiswerte Mahlzeit zu sich nehmen können. Den Scheck überreichte Winfried Mettler, Geschäftsführer des weinor-Fachpartners Mettler, zusammen mit seiner Frau Christine Mettler. „Wir möchten Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, ihre eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben und sich zu sozial kompetenten, ideenreichen und erfolgreichen Menschen zu entwickeln“, sagte Thilo Weiermann, Geschäftsführer von weinor. „Es ist vorbildlich, dass die Eltern ihre Kinder in punkto Ernährung aktiv begleiten und dafür Sorge tragen, dass sie auch in der Schule gesund essen. Das möchten wir gern unterstützen.“