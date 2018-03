Bad CannstattSelbst für Wasserballverhältnisse ist diese Trefferdichte ein seltenes Vergnügen: 30 Tore in 32 Minuten. Schlussendlich konnten die Zweitliga-Wasserballer des SV Cannstatt am vergangenen Sonntag eine deutliche Mehrzahl an Treffern auf ihrer Seite der Spielanzeige verbuchen. Und konnten mit einem in der Schlussphase deutlichen 18:12 (4:5,6:3,3:3,5:1)-Sieg gegen den 1. BSC Pforzheim den sechsten Erfolg im sechsten Heimspiel des Jahres 2018 feiern.

Dabei standen die Zeichen im Mombachbad nicht von Anfang an auf Sieg für die Hausherren: Zwar hatte sich der SVC mit einer beeindruckenden Heimserie von fünf Siegen im Wasserballjahr 2018