Ursula Lörz, Serviceberaterin in der Filiale Rauner der Kreissparkasse in Kirchheim, ist seit 25 Jahren bei dem Kreditinstitut tätig. Seit Beginn ihrer Anstellung ist die gelernte Bankkauffrau als Serviceberaterin in allen Finanzangelegenheiten Ansprechpartnerin. Christian Baldauf dankte als Leiter der Filiale Rauner Ursula Lörz.