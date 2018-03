Anzeige

Das Dutzend ist voll: Bereits zum zwölften Mal radelten die Teilnehmer der Erlebnisfahrradtour „Tour de Städtle - Getränke Bee“ für einen guten Zweck. Weil 465 Radler Ende August jeweils 45 Kilometer in und um Esslingen gefahren sind, gab es nun eine 2340-Euro-Spende für die Lebenshilfe Esslingen. „Die Fahrradtour war wieder eine tolle Sache und alle Teilnehmer waren rundum zufrieden“, weiß Initiator Sascha Bee. Die größte Gruppe, ein Team der Deutschen Post, ging mit 45 Teilnehmern an den Start und spendete seinen gewonnen Getränkegutschein im Wert von 500 Euro an die Lebenshilfe - sehr zur Freude von Walter Pross, Mitglied im Leitungsteam des Vorstandes. Die 13. „Tour de Städtle - Getränke Bee“ findet 2011 wieder am letzten Sonntag im August statt. „Ein Termin, der eigentlich fest ins Ferienprogramm der Daheimgebliebenen gehört, erklärt Sascha Bee.