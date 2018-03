Schwäbisch Gmünd - Am letzten Wochenende fanden die Württembergischen Masters-Meisterschaften im Hallenbad in Schwäbisch Gmünd statt. Die zehn Masters-Schwimmerinnen und Schwimmer des SV Cannstatt gewannen dabei zehn württembergische Meisterschaften und waren zusätzlich in vier Staffeln nicht zu schlagen und kamen jeweils zu württembergischen Meisterehren.

Die erfolgreichste Teilnehmerin war Sabine Görres (Altersklasse 50), die bei allen ihren Starts über 50-m- und 100-m-Brust und 50-m-Rücken, so wie mit den Mixed und Frauen Staffeln des SV Cannstatt über 4 x 50 m Freistil und 4 x 50 m Lagen insgesamt sieben Goldmedaillen und damit