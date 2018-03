Anzeige

Gerda Kraus, Walter Pesch und Albin Giereth von der Stiftung der Selbsthilfe Siedlergenossenschaft Bonlanden überreichten dieser Tage Filderstadts Erstem Bürgermeister Dieter Lentz einen Scheck im Wert von 1000 Euro. Das Geld fließt in den Sozial-Fonds der Stadt Filderstadt. Aus dem Topf des Sozial-Fonds würden bedürftige Menschen unterstützt, betonte Rudolf Ott vom Sozialen Dienst der Stadt. Dieter Lentz sowie Werner Kehrer, der Leiter des Amtes für Sicherheit, Ordnung und Soziales, bedankten sich im Namen der Stadtverwaltung für die großzügige Spende. Die Stiftung der Selbsthilfe Siedlergenossenschaft Bonlanden hat in den vergangenen 20 Jahren bereits 260 000 Euro an soziale Einrichtungen ausgeschüttet.