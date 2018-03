Anzeige

Esslingen (red) - Lesekompetenz fördern, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu aktuellen Nachrichten, Kommentaren, Hintergrundberichterstattung, zu Wissen über gesellschaftlich, wissenschaftlich und politisch relevanten Bereichen zu ermöglichen: Das ist das Ansinnen der Aktion Paten-Abonnement. Die Paten spenden einer Schule ihrer Wahl ein Jahresabo der Eßlinger Zeitung, die dann in eigens eingerichteten Leseecken in der Schule ausgelegt wird. Thomas Schneider, der stellvertretende Geschäftsführer der AOK Neckar-Fils, hat sich wieder davon überzeugen lassen. Thomas Schneider hat sich die Realschule am Schillerpark in Esslingen ausgesucht:

„Gut gemacht - die Initiative der Eßlinger Zeitung ‚Leseecken bei Schulen‘ ist ein wichtiger und sinnvoller Beitrag, um junge Menschen fit für den beruflichen Alltag zu machen. Bildung ist in aller Munde. Dabei ist die Lese-, Schreib- und auch Sprachkompetenz bedeutend für den Berufseinstieg. Zeitunglesen fördert diese Kompetenzen. Im Zeitalter der Kommunikation und Information sollte man schnell und zielsicher mit Informationen umgehen können. Die AOK unterstützt als regionaler Dienstleister und als Gesundheitskasse die Initiative der EZ aus Überzeugung. Denn: Gut informierte Menschen verhalten sich auch gesundheitsbewusster.“

Wollen auch Sie Abopate werden? Dann machen Sie mit und spenden Sie einer Schule Ihrer Wahl ein Abo der Eßlinger Zeitung. Interessenten melden sich bei EZ-Marketingleiter Dieter Meyer, Tel. 07 11/93 10-360, E-Mail dieter.meyer@bechtle-online.de. Hier können sich auch noch Schulen melden, die bei der Aktion mitmachen wollen. Mehr dazu steht im Internet unter www.esslinger-zeitung.de/patenabos/